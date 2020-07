Mannen opgepakt na zware mishandeling in parkje Nuenen

Verdere details over de zaak ontbreken nog, net als de precieze rol van de aangehouden mannen.

Het slachtoffer werd even na negenen in het park in de Brabantse plaats mishandeld. Op beelden is te zien dat veel mensen nog op de been waren en mogelijk ook getuige.

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952