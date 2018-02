Nederlandse skiër overlijdt in Sölden

Het zou om een man uit Utrecht gaan, zo meldt RTV Utrecht. In het gebied Rettenbachgletscher verloor hij bij een afdaling zijn evenwicht, vloog veertien meter door de lucht en botste op een houten afzetting.

Tijdens de val verloor hij zijn helm en ski’s. Omstanders probeerden hem nog te reanimeren. Door de dichte mist kon een reddingsheli niet dichtbij landen. Het slachtoffer zou ter plaatse zijn overleden, zo meldt nieuwssite ORF.at.

Sölden is een populaire wintersportbestemming onder Nederlanders. De man was met vijf familieleden op skivakantie. Het is nog niet bekend waar hij vandaan komt.