Van Rij: Jubelton kan volgend jaar al flink omlaag

De coalitiepartijen hadden het taksvoordeel eigenlijk al per 1 januari 2023 willen afschaffen, maar kregen tijdens de formatie het deksel op de neus van de Belastingdienst. Omdat het systeem voor de schenkbelasting de komende tijd nog wordt vernieuwd, kon de afschaffing op z’n vroegst per 2024.

Alternatief

Na vragen uit de Kamer of de staatssecretaris daar toch geen vaart achter kan zetten, komt Van Rij met een alternatief op de proppen. Eerder afschaffen gaat echt niet, maar het bedrag kan per 1 januari 2023 wel fors omlaag. Het ’meest logisch’ is volgens de staatssecretaris dan om het bedrag van 27.231 euro aan te houden. Dat is precies het maximale bedrag dat ouders nu eenmalig belastingvrij aan hun kinderen mogen schenken.

Een verlaging naar dat bedrag is volgens Van Rij, in tegenstelling tot bijvoorbeeld aftoppen op 1 euro, houdbaar voor de uitvoering van de Belastingdienst en begrijpelijk voor de burger. Bovendien betekent een verlaging naar dit bedrag in wezen een afschaffing van de taksvrije schenking voor een woning van ouders naar kinderen, waar in de meeste ’jubelton-gevallen’ sprake van is.

Van Rij gaat deze optie nu ’verder bekijken’ als een eerste stap richting afschaffing van de jubelton, die nog altijd voor 2024 blijft staan.