Brit doneert geamputeerde teen om cocktail te kunnen drinken

Sinds de jaren ’20 van de vorige eeuw worden bezoekers van bars in Yukon uitgedaagd om een shot whiskey te nemen met daarin een menselijke teen. Het is een vereiste dat de lippen van de drinker de teen raken. De zogenoemde Sourtoe Cocktail maakte dat het Downtown Hotel in Dawson City, in Yukon, wereldberoemd werd.

Maar, menselijke tenen zijn best lastig te verkrijgen, stelt hotelmanager Adam Gerle in gesprek met CNN. Dus toen deze week een Brit zijn geamputeerde teen opstuurde, was Gerle hartstikke blij.

Nick Griffiths, een voormalig lid van de Britse Marine, verloor zijn teen tijdens een marathon in de winter van 2018. De 47-jarige Brit bood tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis aan om de teen te doneren aan het Downtown Hotel. Volgens CNN zegt hij hopelijk gauw terug te keren naar Yukon om de Sourtoe Cocktail te kunnen drinken, mét zijn eigen teen erin.

Nadat hij in het Verenigd Koninkrijk compleet herstelde heeft Griffiths recent zijn teen op kunnen sturen naar de bar. Bijgevoegd was een handgeschreven briefje. De teen is inmiddels in goede orde ontvangen door de bar.

Ⓒ Downtown Hotel

Meer dan eens gebruikt

„We waren enthousiast, maar vonden het ook wel vies om een teen in de post terug te vinden,” aldus Gerle in gesprek met CNN. De teen zal overigens niet éénmalig in een cocktail worden gebruikt.

Het hotel heeft een bericht op de site staan waarin wordt gevraagd naar geamputeerde tenen: ’De donor zal voor eeuwig worden geëerd in de Sourtoe Hall of Fame’.