Jury Florida beveelt levenslang aan voor Parkland-schutter

Het Openbaar Ministerie had de doodstraf geëist tegen de inmiddels 24-jarige Cruz. In Florida beslist de jury over de strafmaat. Nu die besloten heeft dat Cruz slechts levenslang verdient, moet de rechter dat overnemen.

De jury achtte de door de aanklagers aangevoerde "verzwarende factoren" bewezen, zoals dat de moorden op 17 mensen "bijzonder gruwelijk" waren en op een "koude en berekenende manier werden gepleegd". Toch waren de juryleden verdeeld of die factoren zwaarder wogen dan de verzachtende factoren die door Cruz' advocaten waren genoemd. Die verzachtende factoren omvatten details over zijn jeugd, zoals het feit dat zijn biologische moeder zwaar dronk terwijl ze zwanger van hem was.

De rechter heeft als datum voor het uitspreken van de strafmaat 1 november vastgesteld. Dat deed ze om slachtoffers de kans te geven zich te uiten voordat de formele straf wordt uitgesproken. Op televisiebeelden was te zien hoe sommige familieleden van de slachtoffers in tranen de rechtszaal verlieten.

Bij de schietpartij in de Marjory Stoneman Douglas High School in februari 2018 kwamen veertien scholieren en drie schoolmedewerkers om. Cruz was destijds negentien en geschorst van de school. De moorden leidden tot een nationale, door scholieren geleide beweging voor strengere wapenwetten en meer veiligheid op scholen.

Eind november vorig jaar bereikte de Amerikaanse regering een schikking met de nabestaanden van de dodelijke schietpartij. Hun werd een schadevergoeding van in totaal zo'n 130 miljoen dollar toegekend.