Nederland klopte (te) laat aan bij Philips

Dat zei Philips-topman Frans van Houten in televisieprogramma Op1.

Van Houten wilde niet zeggen of Nederland ’te laat’ was. Wel zei hij: „Ik denk dat heel de wereld niet scherp genoeg naar China heeft gekeken. Men dacht dat het wel mee zou vallen.” In China zijn begin dit jaar veel beademingsapparaten geleverd. Daarna volgde een grote vraag uit Italië. „En toen was de voorraad op.”

Afgelopen zaterdag heeft Philips overigens nog honderd beademingsapparaten aan ons land geleverd. Er zijn er duizend besteld.

Volg ons Liveblog:

Bekijk ook: Curaçao in lockdown vanwege coronavirus

Het bedrijf probeert de bouw van nieuwe machines te versnellen.

De beademingsapparaten zijn hard nodig op de vol lopende intensive care-afdelingen van ziekenhuizen.

Half april liggen er mogelijk 2500 coronapatiënten op de IC”, zei Jacco Wallinga van het RIVM gisteren nog.

Van Houten zegt ’slapeloze nachten’ te hebben van de crisis. „Niet alleen ik, maar ook de medewerkers die dit produceren. Die voelen dit persoonlijk. De mensen die dit uitleveren weten dat er levens van afhangen. Dat is echt heel belangrijk.”