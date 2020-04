’Vriendschap blijft, maar Mark, help ons nou’

Guiseppe Conte en Mark Rutte tijdens een eerder samenzijn. Het onderling contact is, zo stelt de Italiaan, nog steeds prima. Ⓒ ANP

Het lijkt wel oorlog tussen Nederland en Italië, nadat Nederland als hardste direct ’nee’ zei tegen het verzoek van het zwaar door het coronavirus getroffen Italië om in deze noodsituatie gezamenlijke eurobonds in te voeren. In een exclusief interview met De Telegraaf gaat de Italiaanse premier Conte onder meer in op de vraag of het ooit nog goed komt tussen beide landen.