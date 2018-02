Lift China op zwart door wildplassende jongen

Op camerabeelden is te zien hoe de jongen een lege lift binnenloopt in een appartementencomplex in Chongqing. Hij opent vervolgens zijn broek en plast over de liftknoppen. De oplichtende knoppen beginnen daarop te knipperen en ook de deur weigert dienst. Daarna valt het licht uit.

Het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid deelde de camerabeelden via sociale media. Het bijschrift luidde: „Stop met dit stoute gedrag.” Het ministerie liet weten dat de jongen is bevrijd. Het is onduidelijk of de knul en zijn ouders worden bestraft.