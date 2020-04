Bram Boelhouwers (75) weigert lintje, ’burgemeester werd er stil van’

De burgemeester zag de boodschap van Boelhouwers niet aankomen, zo vertelt hij aan Omroep Brabant. „Toen ik thuiskwam, stond m’n dochter met bloemen in haar hand. De burgemeester had gebeld en toen wist ik wel wat er aan de hand was. Toen hij terugbelde, vertelde ik hem dat ik geen lintje wilde. Hij werd er even stil van.”

Boelhouwers zou het lintje krijgen voor al het vrijwilligerswerk wat hij tot nu toe in zijn leven gedaan heeft. Zo was hij onder meer voorzitter van de Winkerliersvereniging Fijnaart en zette hij zich voor de kerk in als wijkouderling en pastoraal medewerker.