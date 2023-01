Dode aangetroffen na brand in bedrijfspand in Schellinkhout

De brand brak in de nacht van zaterdag op zondag uit in een pand met meerdere units aan de Dorpsweg. Het bedrijfsterrein werd ontruimd, net als meerdere omliggende woningen. Bewoners werden ergens anders opgevangen.

De hulpdiensten werden rond 03.10 uur gealarmeerd. Een paar uur later was het vuur onder controle. De overleden persoon werd rond 11.00 uur gevonden in een van de units. De politie onderzoekt de identiteit van deze persoon. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of gehoord zich te melden.

Bij de brand kwam volgens de veiligheidsregio Noord-Holland Noord veel rook vrij. Enkele personen werden ter plaatse nagekeken door ambulancemedewerkers. In verband met waterwinning voor de bestrijding van het vuur werd de N506 ter hoogte van Schellinkhout tijdelijk afgesloten.