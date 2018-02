Zo houd je het warm

Wat moet je juist wel doen en wat beter niet om bibbers buiten de deur te houden.

Alcohol

Laat de alcoholische versnaperingen maar staan. Het klinkt misschien verleidelijk om met een glaasje cognac bij de open haard weer op temperatuur te komen, maar alcohol verlaagt juist de temperatuur van je lichaam en daarmee vergroot de kans op onderkoeling. Een glaasje sterke drank geeft je wel het gevoel dat je het warmer krijgt, omdat alcohol je bloedvaten vergroot, maar dit is van zeer tijdelijke aard.

Gember

Gember is echt zo’n huis-tuin-en-keukenmiddeltje dat een verkoudheid kan verzachten. Het zou een boost aan je lichaam geven en het stimuleert de bloedcirculatie. Uit onderzoek is gebleken dat het eten van bijvoorbeeld peperkoek je lichaamstemperatuur kan verhogen. Wie geen liefhebber van gember is, kan zich zich wenden tot alternatieven zoals pikante pepers of bruine rijst. Deze zorgen ervoor dat je transpireert en dat je lichaam hard moet werken om ze te verteren.

Sociaal leven

Onderzoek aan de universiteit van Toronto wijst uit dat eenzaamheid je lichaamstemperatuur kan verlagen. Dus ga iets ondernemen samen met vrienden en vriendinnen! Nodig ze bijvoorbeeld uit om samen een leuke film te kijken.

Koude drankjes

Als je het koud hebt is een koud drankje niet het eerste waar je behoefte aan hebt. Toch heeft het een gunstig effect op je lichaamstemperatuur. Als je een warm drankje wilt drinken dan geven de zenuwen in je tong aan je lichaam door dat er iets warms op komst is en dat je moet afkoelen. Bij koude drankjes werkt het weer andersom.

Witte kleding

Witte kleding dragen we het liefst in de zomer gedragen en ’s winters hebben we de neiging om vaker voor donkere kleuren te kiezen, maar of dat nu zo handig is. De reflecterende werking van wit zou ook kunnen gelden voor je lichaamstemperatuur, waardoor je natuurlijke warmte als het ware weerkaatst wordt naar je lichaam en waardoor je de warmte ’gevangen’ houdt. Of het echt werkt is nog niet bewezen, maar je kunt het natuurlijk altijd proberen.

Bron: Huffington Post