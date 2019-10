Eerste officiële vorstdag na de zomer

Volgens weerbureau Weeronline kondigt de eerste officiële vorst zich normaal begin november aan. De laatste keer dat het dit jaar in De Bilt vroor was op 14 april. Afgelopen dinsdag kwam het lokaal al tot de eerste vorst. In Twente koelde het dinsdag af naar -0,5 graden. Het koudst was het vannacht in Lelystad met -2,6 graden.

Deze nacht kwam het op grote schaal tot lichte vorst. Aan de grond was het nog veel kouder met in Heino zelfs -6,2 graden. Op 18 september vroor het voor het eerst aan de grond. Gilze-Rijen, Eindhoven, Maastricht en Twente hadden de primeur.

In 2018 vroor het al op neushoogte in september. Op 30 september daalde de temperatuur naar -0,1 graden. Daarmee was het de koudste septembernacht in 47 jaar.