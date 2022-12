Gelderland verbiedt windparken op en rond Veluwe om wespendief

De wespendief is een kwetsbare vogelsoort die beschermd moet worden. Als de soort zou verdwijnen heeft dat gevolgen voor de rest van de biodiversiteit op de Veluwe, het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland. De provincie heeft de wettelijke taak om de soort in stand te houden. Aangezien bekend is dat vogels slachtoffer worden van windmolens, heeft Gelderland nu besloten om de bouw van windparken in en bij het leefgebied van de roofvogel te verbieden.

Bekijk ook: Felle kritiek op roep om meer windturbines op land

Er lopen verschillende onderzoeken naar het verminderen van aanvaringen van vogels met windmolens. Een cameradetectiesysteem kan misschien helpen. Ook het zwart schilderen van een rotorblad zou de vogels kunnen waarschuwen. Maar zolang niet bekend is of er een systeem is dat ook toegepast kan worden, geldt er tevens een verbod op windmolenparken tot op 8 kilometer afstand van de Veluwe. En dat raakt de plannen van verschillende Gelderse gemeenten en drie andere provincies. Gelderland overlegt met Utrecht, Overijssel en Flevoland over de consequenties.

Gelderland kan door het windmolenverbod op en rond de Veluwe niet voldoen aan de afgesproken hoeveelheid duurzame energie uit het Nationaal Klimaatplan. Gekeken wordt naar andere plaatsen voor windmolenparken, bijvoorbeeld in de Betuwe. De provincie hoopt op meer geld van het Rijk voor onderzoek naar technische maatregelen waardoor windparken minder slachtoffers maken onder vogels.