Chloe (26) wilde vliegtuigdeur openen: ’Maar dronken was ik niet’

LONDEN - De 26-jarige Chloe Haines die in juni met haar wangedrag voor grote opschudding in het Britse luchtruim zorgde, is maandag voor een rechter verschenen in Chelmsford (Essex). In het toestel van Jet2, dat op weg was van Stansted naar het Turkse Dalaman, dreigde ze een deur te openen en viel ze passagiers lastig.