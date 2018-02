Alabama verprutst executie

De 61-jarige Doyle Hamm zit al meer dan de helft van zijn leven in de dodencel. „Het was een bloederige, verprutste executie, die alleen kan worden omschreven als marteling”, meldde hoogleraar Bernard Harcourt van de universiteit van Columbia, die Hamm vertegenwoordigt. Twee paar verpleegkundigen probeerden vergeefs een ader te vinden in Hamms kruis, zijn knieholtes en zijn voeten.

De verpleegkundigen raakten volgens Harcourt vermoedelijk ook de blaas van de terdoodveroordeelde, omdat de volgende dag bloed in zijn urine zat. Hamm heeft kanker en heeft al veel infusen gehad, waardoor zijn aderen zijn aangetast.

Het is onduidelijk of Alabama een nieuwe executiedatum zal plannen. De staat is een van de 31 Amerikaanse staten waar de doodstraf nog wordt uitgevoerd.