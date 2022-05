Kabinet gaat voor 2,2 miljard euro snijden in fondsen

Dat wordt volgens Haagse bronnen waarschijnlijk de uitkomst van de besprekingen over de Voorjaarsnota. VVD, D66, CDA en CU spraken de laatste weken onder meer over de miljardengaten die in de begroting waren ontstaan, onder meer door het spaartaks-debacle, maar het kabinet trekt ook flink de buidel. Bijvoorbeeld voor Defensie, waar de hele Tweede Kamer eerder dit jaar vanwege de oorlog in Oekraïne en de dreiging vanuit Rusland om extra geld vroeg.

Dat geld gaat er komen, minister Ollongren (Defensie) krijgt er naar verluidt 2,4 miljard euro per jaar bij. Daarmee moet de begroting van Defensie eindelijk een forse stap zetten naar de Navo-norm, die landen vraagt om 2 procent van hun economie voor Defensie in te zetten.

2,2 miljard bezuiningd

Maar er wordt ook bezuinigd, al was er in de coalitie eerder nog weinig trek om in het eigen vlees te snijden. Maar dat gaat nu toch gebeuren: er wordt 2,2 miljard bezuinigd op het klimaat- en stikstoffonds en het Wopke/Wiebes-fonds. Het klimaatfonds moet daarbij iets meer bloeden dan de andere twee fondsen.

Ingewijden stippen daarbij aan dat de doelen van die fondsen onverminderd bijven staan, maar dat de coalitie wil kijekn of die nu ook met minder geld ook te behalen zijn. Een bron tekent daarnaast aan dat het nog maar de vraag is of het lukt om het resterende geld uit te geven gezien de grote krapte op de arbeidsmarkt.

Minimumloon

In een poging om volgend jaar ook iets extra’s te doen aan de koopkracht van lagere inkomens wil de coalitie daarnaast het minimumloon sneller verhogen. In het coalitie-akkoord stond al een verhoging van het minimumloon met 7,5 procent ingetekend, maar de eerste stap zou pas vanaf 1 januari 2024 worden gezet.

Daar wordt nu eerder werk van gemaakt: in 2023 gaat het minimumloon dan met 2,5 procent omhoog. Diezelfde stap wordt dan ook in 2024 en 2025 gezet, in totaal blijft de loonsverhoging dus wel op 7,5 procent staan.

Coalitie en kabinet spraken de afgelopen weken uitgebreid over de Voorjaarsnota. Premier Rutte en minister Kaag (Financiën) gingen ook op zoek naar steun bij de oppositie, maar kregen vooral peperdure eisen te horen en kwamen met lege handen terug. Deze week werkte de coalitie daarom in eigen gelederen een pakket uit, waar donderdag en vrijdag in coalitie en kabinet nog wel een laatste klap op gegeven moet worden.