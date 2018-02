Arrestant houdt al 40 dagen zijn poep op

Advocaat Andrew Horsall zegt dan ook dat hij zich op ’onbekend terrein’ bevindt met zijn cliënt. „Zijn leven staat op deze manier op het spel.” Chambers wil ook niet gereanimeerd worden, mocht hij in elkaar zakken. Dit meldt Essex Live.

De agenten zijn ervan overtuigd dat de man drugs heeft ingeslikt en houden sinds de aanhouding om en om een ’poepwacht’. Maar dat duurt nu inmiddels 40 dagen.

Repen

Chambers eet af en toe nog wel, na in eerste instantie eten te weigeren. Zo werd hij gespot met cornflake-repen. Sterker nog, hij at er op het begin zo’n acht per dag. Die heeft hij nu inmiddels ingeruild voor fruit en groenten.

Het Openbaar Ministerie gaf de politie permissie om hem vast te houden, net zo lang totdat hij de grote boodschap op de wc ging doen. Oorspronkelijk maximaal 190 uur, maar de man weigerde te eten en accepteerde dan ook niet dat hij pas weg mag als hij naar het toilet is geweest.

Howlongcanyougo”, twitterde de politie van Op Raptor West dan ook na dag vier. Toen de arrestant inmiddels een week had gezeten, werd de rechter verzocht om hem langer vast te houden. „De enige die dat tegenhoudt is de verdachte zelf”, aldus de rechtbank. Na dag 22 twitterde de politie niet meer.