Polen: troepen Belarus dreigden met vuurgevecht in grensgebied

De relatie tussen Belarus en EU-landen is flink verslechterd sinds de omstreden herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko, die al meer dan een kwart eeuw heerst over het Oost-Europese land. Belarussische veiligheidstroepen traden na de stembusgang van augustus vorig jaar hard op tegen demonstrerende burgers die denken dat verkiezingsfraude is gepleegd. De EU besloot vervolgens om sancties op te leggen.

Polen en de EU denken dat Belarus nu terugslaat door grote groepen asielzoekers de grens te laten oversteken. Het ministerie zegt dat Poolse troepen ongeveer 250 migranten waren tegengekomen. „De soldaten uit Belarus die hen bewaakten, dreigden het vuur te openen op onze militairen.” Die lieten zich volgens het departement niet provoceren.

Het is niet het eerste incident aan de Poolse grens. Daar escaleerde de situatie de afgelopen tijd steeds verder. Polen heeft Belarus ook beschuldigd van een gewapende inval. Geüniformeerde figuren met geweren zouden begin november ’s nachts de grens zijn overgestoken. Belarus sprak die aantijging tegen en beschuldigde Polen ervan de spanning in het grensgebied bewust te laten oplopen.