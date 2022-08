Zeer grote brand op industrieterrein Huissen

Binnenland

Hotel in centrum van Utrecht ontruimd vanwege rookontwikkeling

Een hotel aan de Ganzenmarkt in het centrum van Utrecht is in de nacht van woensdag op donderdag ontruimd nadat op de derde verdieping rookontwikkeling was ontstaan. Omstreeks 07.45 uur meldde de brandweer dat de situatie onder controle was. Het hotel heeft forse schade opgelopen.