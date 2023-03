Premium Het beste van De Telegraaf

Moeizame weg naar het rechte pad Reclasseerders onmisbare stuurlui voor jeugdige criminelen: ’Alleen straf werkt niet’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Ⓒ Illustratie Petra Urban

De jeugdcriminaliteit daalt. Maar het aantal heel jonge kinderen van 12, 13 jaar oud dat ogenschijnlijk vanuit het niets een heftig geweldfeit pleegt, neemt toe. De verklaringen daarvoor zijn divers, zeggen jeugdreclasseerders. Zij hebben de taak om de minderjarigen weer op het rechte pad te krijgen. „Dat we willen helpen betekent niet dat we zeggen: ’Goed gedaan, jongen’. We keuren het gedrag af. Nooit de jongere zelf.”