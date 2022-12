Politie vindt moeder van foetus in Rotterdamse RDM-kade

Er zijn bloemen neergelegd bij de vindplaats van het stoffelijk overschot van de foetus Ⓒ ANP / HH

ROTTERDAM - De politie is in contact gekomen met de moeder van de foetus die woensdagmiddag in het water bij de Rotterdamse RDM-kade in de wijk Heijplaat werd gevonden. Er is met haar gesproken en vervolgens besloten geen verder strafrechtelijk onderzoek uit te voeren, legt een woordvoerder uit. Eerder werd al bekend dat de foetus niet levensvatbaar was.