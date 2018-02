Start meteorologische lente mogelijk koudste sinds 1947

Er bestaat een reële kans dat de temperatuur aanstaande donderdag ruim onder nul blijft. „Blijft het overdag kouder dan -0,7 graden, dan beleven we de koudste start van maart sinds 1946. Blijven we beneden -1,0 graad, dan start maart zelfs recordkoud!”, jubelt Wilfred Janssen, meteoroloog bij Weerplaza.

Ook in de ochtend vriest het donderdag op veel plaatsen matig, lokaal zelfs streng. Door de doorstaande noordoostenwind kan het in de vroege ochtend op open vlaktes aanvoelen als -20 graden. Vanaf vrijdag wordt het minder koud. In het weekend neemt de kans op winterse neerslag toe.

Maar er is ook goed nieuws. Februari is tot nu toe zeer zonnig verlopen. Tot en met de 25e scheen de zon in De Bilt al zo'n 136 uren, tegenover 86 normaal. Daarmee staat februari van dit jaar inmiddels op de tweede plaats in het lijstje van de zonnigste februari-maanden.

Overigens is ’s lands bekendste weerman Gerrit Hiemstra het zat dat we bang worden gemaakt met verhalen over de naderende lage gevoelstemperatuur. „Het wordt koud, maar niet extreem koud. Een warme trui lost het probleem wel op.”