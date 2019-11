Wilders presenteert noodwet stikstof

Geert Wilders van de PVV komt met een noodwet die Nederland tijdelijk moet verlossen van het stikstofspook. Ⓒ ANP

Den Haag - Het was hard werken de voorbije dagen, maar hij is er: een noodwet om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden. De PVV komt er mee en wil zo een half jaar rust creëren op het dossier dat Nederland nu al maanden in zijn greep houdt.