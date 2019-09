Raad van State: wie 32.000 euro verdient is dief van eigen portemonnee

Wie 32.000 euro gaat verdienen, is helemaal de sigaar, want die verliest toeslagen en gaat meer belasting betalen. Hierdoor is iemand een dief van zijn eigen portemonnee.

Dat moet echt anders, vindt de Raad van State, die bij de beloofde lastenverlichting graag had gezien dat het kabinet dit soort misstanden ook had verholpen. Voortaan moet deze ’marginale druk’ beter in ogenschouw worden genomen.

Veel burgers kunnen volgens de Raad door de vastgelopen woningmarkt, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en klimaatuitgaven nog maar moeilijk financiële klappen opvangen. De Raad meent dat armoede in Nederland nog steeds omvangrijk is en stelt dat het fenomeen van ’werkende armen’ toeneemt’, vooral onder flexwerkers.