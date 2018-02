Mexicaanse vrouwen trouwen liever met boom

Foto’s van de massale ceremonie in Mexico tonen bruiden - gekleed in witte trouwjurken - al kussend met hun geliefde boomstammen. Er moest zelfs een boeket worden gegooid volgens Metro, al is de kans vrij groot dat een van de mensen het boeket heeft gevangen, in plaats van de andere kant van de familie.

Ⓒ EPA

Maar de Mexicaanse vrouwen zullen waarschijnlijk niet massaal Tinder en Happn verlaten, want het huwelijk is niet wettelijk bindend, aangezien bomen niet kunnen instemmen met de voorwaarden. Toch hebben ze die ’veiligheid’ wel nodig.

Ⓒ AFP

De massale bruiloft was namelijk bedoeld om de aandacht te vestigen op het probleem van illegale houtkap in San Jacinto Amilpas, in de staat Oaxaca. Ongeveer eenderde van het landoppervlak van Mexico is bedekt met bos en er is een groot probleem met illegale houtkap, meestal gecontroleerd door criminele groepen.

Oaxaca is een van de vijf staten die het zwaarst is getroffen door ontbossing en door de ’huwelijksstunt’ hopen activisten de bosbescherming te verhogen.