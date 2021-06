Dringend verzoek huisartsenposten: bel alleen in geval van spoed

Op een aantal locaties liep de wachttijd afgelopen weekend op tot een uur. Dat willen de zorgverleners komend weekend graag voorkomen. Huisartsenposten zijn er voor zorg buiten de openingstijden van huisartsenpraktijken. Wie bijvoorbeeld op zaterdag dringend huisartsenzorg nodig heeft, kan naar zo’n post bellen. Als de zorg kan wachten tot na het weekend, is het niet de bedoeling de huisartsenpost te bellen.

Risico

„Op dit moment bellen opvallend veel mensen voor zaken die geen spoed hebben”, aldus InEen. Als de wachttijden oplopen, gaan mensen zelfs het spoednummer van de huisartsenpost bellen. „Daardoor bestaat het risico dat mensen die direct zorg nodig hebben ons niet kunnen bereiken. Dat kan tot onveilige situaties leiden en dat willen we uiteraard voorkomen”, zegt Corine van Geffen, bestuurslid van InEen en bestuurder van Huisartsenposten Amsterdam.

Tijdens de coronapandemie leken mensen juist heel zelfredzaam, aldus InEen. Er werd toen voornamelijk voor spoed contact opgenomen met de huisartsenpost. Waarom dat nu ineens is veranderd, valt moeilijk te zeggen. „Het lijkt een combinatie van minder coronamaatregelen, meer naar buiten en weer sporten. En daarnaast krijgen we ook vragen over coronavaccinaties, waarvoor we alleen maar kunnen doorverwijzen naar de GGD”, aldus Van Geffen.

Irritatie

Er ontstaat volgens de organisatie irritatie bij bellers, vooral als ze worden verwezen naar hun eigen huisarts wanneer hun klachten niet als urgent worden gezien. Huisartsenposten en InEen vragen „met klem” om de mensen achter de telefoon en op de post met respect te behandelen.