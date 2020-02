Politie Almere zoekt baasje verwaarloosde 'Eddy’

De hond, die bij het dierenasiel de naam ’Eddy’ heeft gekregen, liep bij een school aan de Monteverdistraat in Almere. Eddy was al lang niet meer verzorgd: hij had lange nagels, hij stonk, zijn vacht was vervilt en zijn huid was aangedaan.

Eddy heeft een niet geregistreerde chip en tot nu toe is er helemaal niemand die hem zoekt.

Hulpverleners

De politie schrijft op Facebook: „Er zijn een hoop scenario’s mogelijk en speculeren heeft weinig zin. Wij willen gewoon graag weten waar Eddy hiervoor heeft gewoond om te kunnen controleren of er nog andere dieren zijn die verzorging nodig hebben. Dan zien we daarna wel of we aan de slag gaan met hulpverleners of dat we een proces-verbaal opmaken tegen de eigenaar.”