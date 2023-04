Explosie in portiek in Rotterdam, ruim 20 mensen geëvacueerd

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Media-TV

ROTTERDAM - In een portiek van een woningencomplex aan de Crooswijkseweg in Rotterdam is maandag rond 05.00 uur een explosie geweest. Alle huizen in het complex in de wijk Crooswijk werden korte tijd ontruimd, laat de politie weten.