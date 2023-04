Explosie in portiek in Rotterdam, ruim 20 mensen geëvacueerd

ROTTERDAM - In een portiek van een woningencomplex aan de Crooswijkseweg in Rotterdam is maandag rond 05.00 uur een explosie geweest. Alle huizen in het complex in de wijk Kralingen-Crooswijk zijn ontruimd, laat de politie weten.