Kat overleeft hachelijke rit

Waar de kat in de motorkap is gekropen, is niet duidelijk. In Baexem schoot de kat in paniek de straat op toen de bestuurder een raar geluid hoorde en zijn wagen bij een garage liet checken.

Miriam Moonen werkt bij het autobedrijf in Baexem, waar de man aanklopte met zijn defecte wagen. Aan Omroep Brabant vertel ze: „Toen de motorkap open ging bleek dat hij geen autopech had, maar dat er een dier klem zat in zijn wagen. „We stonden er met vier man op te kijken en opeens zag iemand de vacht van een dier”, vertelt Miriam.

„Het beestje zat klem tussen het motorblok en de bodemplaat van de wagen. We hebben haar meteen gevangen, want ze was zo in paniek. Ik was bang dat ze zo onder een voorbijrijdende auto zou lopen.”

Moonen belde de dierenambulance. Omdat het dier niet gechipt is, is het niet bekend wie het baasje is. „Wie is de eigenaar van deze poes? Delen is heel erg lief, hij of zij wil graag terug naar zijn baasje”, schrijft Moonen op Facebook.

De kat is momenteel tijdelijk ondergebracht bij een dierenopvang in Weert.