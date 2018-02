VN-baas: stop ’hel op aarde’ in Oost-Ghouta

Ⓒ AFP

GENEVE - De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft de strijdende partijen in Syrië opgeroepen een wapenstilstand in acht te nemen. ,,Oost-Ghouta kan niet wachten. Het is de hoogste tijd dat een einde komt aan deze hel op aarde'', zei António Guterres tegen de Mensenrechtenraad van de VN.