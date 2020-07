Oproep: een verschrikking in de files?

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Bent u vandaag naar de zon gaan rijden, of gaat u later vandaag nog weg? Is het verschrikkelijk in de file of valt het mee? Wij willen graag in contact komen met u voor een verslag van de reis. Fijn als u zich nu meldt, dan is uw bijdrage morgen wellicht terug te vinden op de Telegraaf-site. Mail uw naam en telefoonnummer naar onze reisverslaggever via [email protected] of gebruik de Whatsapp-tiplijn.