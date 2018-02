Baby Hannah ontvoerd door eigen ouders

De politie zoekt naar Rowan Simons en Kim de Laat, de biologische ouders van Hannah. Zij zijn met het kind weggereden in een donkerblauwe auto. Er wordt gezocht naar deze Mercedes ML met kenteken 94-GK-PB.

De pleegmoeder van de baby was net de supermarkt in Eersel uit, met in haar armen een Maxi-Cosi met Hannah. Een man zou deze uit haar armen hebben gegrist. De politie kon deze lezing niet bevestigen. Wel denkt de politie dat het om een zaak gaat in de „relationele sfeer”, zei een woordvoerder.

Ⓒ GinoPress

Een ooggetuige zag het allemaal gebeuren. „Ik hoorde een hoop gegil, gekrijs en gehuil”, zegt Colette Megens tegen De Telegraaf. Volgens haar was het slachtoffer een vrouw met donker haar. „Volgens mij achterin de twintig.”

’Oplichters’

De ouders waren eerder in het nieuws omdat zij een spoor van oplichting, verduistering en bedreiging veroorzaakten in de regio, zo schreven lokale media. „Hij belde me op met dreigementen. Hij zei dat hij me dood ging maken”, bevestigt autohandelaar Floris ten Doesschate tegenover De Telegraaf.

Hij claimt op gewiekste wijze slachtoffer te zijn geworden van Rowan Simons. Op Facebook wordt een waarschuwing tegen het duo uit Handel massaal gedeeld. Meer dan dertig gedupeerden hebben zich al gemeld.

Veiligheid

„De veiligheid van het kind is in gevaar. Politie vraagt om tips waar zij kunnen verblijven maar geeft het advies ouders niet zelf te benaderen, maar de politie te bellen”, luidt het Amber Alert. Mensen die de donkere auto zien, kunnen direct met 112 bellen.

Direct na de melding vroeg de politie via Burgernet om uit te kijken naar de auto en de baby. Tegelijkertijd probeerde de recherche in Eindhoven op diverse manieren in contact te komen met de ouders. Die acties, maar ook oproepen op social media, leidden tot meerdere reacties van burgers, die nu verder worden onderzocht.