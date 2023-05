Nederlandse pelgrim overlijdt onderweg naar bedevaartsoord Compostella

Dat melden Spaanse media. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen informatie over het drama te hebben. „Er is bij ons geen verzoek tot consulaire bijstand van nabestaanden binnengekomen”, zegt een woordvoerder. Dat is ook niet verplicht, maar als het verzoek alsnog wordt gedaan wordt deze bijstand alsnog verleend.

Bekijk ook: Dirk reed op de brommer naar Santiago de Compostela als eerbetoon voor zijn Henny

Tekst gaat verder onder de foto

Kathedraal van Santiago de Compostella. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock

De overleden man verbleef in een toeristisch onderkomen in het stedelijk gebied van de regio. Sarria ligt in de Spaanse provincie Lugo in de regio Galicië. Toen andere aanwezigen duidelijk werd dat er iets aan de hand was, werden de medische diensten ingeschakeld. Hulp kwam echter te laat voor de Nederlander.

Honderden pelgrims

Op de plek waar hij onderweg was neergestreken komen dagelijks honderden pelgrims langs. Ze trekken door de gemeente Sarria, een locatie die voor sommigen het begin is van hun pelgrimstocht naar Santiago de Compostella, die ook wel de Jacobijnse route wordt genoemd. Vorig jaar september kwam er ook al een reiziger om het leven.

De pelgrimsroute in het noorden van Spanje is de bedevaart naar het graf van de apostel Jakobus. Pelgrims reizen er – vaak begonnen in het noorden van Portugal – naartoe om daar aanwezige relikwieën te vereren. Meerdere wandelaars en fietsers ondernemen de bedevaart ook om een ’aan God gedane belofte’ uit te voeren, of als boetedoening.

Maar de meeste aanwezigen zijn er uit religieuze of levensbeschouwelijke motieven, vanwege het cultuurhistorische erfgoed op de route, of vanwege de fysieke uitdaging die de tocht met zich meebrengt.