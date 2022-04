Man in been geschoten in parkeergarage in Schiedam

Ⓒ Media-TV

SCHIEDAM - Een man in Schiedam is vrijdagavond gewond geraakt nadat hij in zijn been werd geschoten. Het schietincident vond plaats in een parkeergarage aan het Stationsplein. De man was aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis.