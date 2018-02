Natuurijs blijft onbetrouwbaar

De Amsterdamse grachten veranderen ook nog niet in een schaatsbaan. Waternet besloot maandagochtend de sluizen niet dicht te zetten, gemalen niet te stoppen en geen vaarverbod uit te vaardigen. Er is daarvoor onvoldoende ijsvorming. Zondag achtte de waterbeheerder de kans op een vaarverbod op maandag nog „zeer waarschijnlijk.”

Toch kunnen schaatsliefhebbers de komende dagen op genoeg plekken het ijs op. „Veel opgespoten baantjes zijn nu al open”, zegt Poelman. „Vanaf dinsdag of woensdag volgen ook de ondergelopen weilanden. Zeker in het noorden van het land kunnen we dan wel een dag of zes schaatsen.”