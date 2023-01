Terrasweer in januari: ’Eigenlijk is het bezopen!’

10,1 graden in De Bilt. Dat was de gemiddelde temperatuur tijdens de eerste week van januari. Volgens Weer.nl is daarmee het oude record van 8,6 graden uit 1916 en 2014 verpulverd.

Scheveningen

Nederlanders genoten zondag dan ook volop in Scheveningen, vlakbij de Pier. Want met een zonnetje en een temperatuur van zo’n 10 graden was het daar goed vertoeven. „Heerlijk!” Sandra van Gerven straalt. Ze is samen met haar man Jaap en hun dochter Roos op het strand aan het wandelen. „Er staat nog wel een stevig windje, maar het zonnetje maakt alles goed.” Ze wijst naar haar dochter. „Het is voor haar de laatste vakantiedag, dus we wilden nog een keer lekker uitwaaien.”

Toevallig waren Sandra en Jaap afgelopen vrijdag allebei jarig en werden ze beiden ook nog eens 43. „Als jong meisje kan ik me herinneren dat we altijd de uitnodigingen voor mijn feestje op de slee gingen rondbrengen”, schatert Sandra. „Daar zouden we nu niet ver mee komen. Ik kan me niet herinneren dat we in januari ooit hier zo lekker hebben gelopen.”

Ook in Noordwijk was het goed toeven. Ⓒ Johan Westra

’Het hoort te vriezen’

Ook Joke en haar man Kees Tijsmans genieten volop. Ze zitten zelfs op het terras met een bakje koffie. „Eigenlijk is het bezopen”, grijnst Kees. „Het hoort nu in principe te vriezen.” Joke: „Ergens is het ook wel zorgelijk gezien het klimaat. Maar laten we nu vooral genieten.”

Het echtpaar woont al zo’n veertig jaar aan de kust, bij Kijkduin, vertelt Kees. „Daarom gaan we zeker twee keer per week langs het strand wandelen. Ik kan me niet herinneren dat we ooit zo vroeg al op het terras konden zitten. Maar het is echt lekker. De wind komt uit het zuidwesten, dus dat is qua temperatuur ideaal. En we hoeven ons nog niet in te smeren, want de zonkracht is nul.”

Dat beaamt meteoroloog Daan van den Broek van Weer.nl. „Door lagedrukgebieden die zich steeds ten westen van ons bevonden, was de windrichting vrijwel elke dag afgelopen week zuidwestelijk. Daarmee kon relatief warme lucht vanaf lagere breedtegraden naar onze regio getransporteerd worden.”

Duik in zee

Op het strand van Scheveningen staan zondag daarom zelfs mensen in korte kleding. Het zijn de leden van het Leidsch Studenten Rugby Gezelschap, die een duik in de Noordzee gaan nemen. „Dat is wel koud, maar het kan erger”, grijnst president Jorgos Kritikakis. „Dit is een jaarlijkse traditie van ons. Dan gaan we eerst rugbyen op het strand en nemen leden daarna een duik. Maar dit is de mooiste start in jaren. We hebben edities meegemaakt dat het aan het ijzelen was.”

Ook toeristen waren van de partij in Scheveningen. „Is dit de warmste eerste week van januari ooit in Nederland?” Duitser Fabian Pfingsten grijnst. „Voor januari is het te doen, maar eigenlijk vind ik nog heel koud.” Samen met zijn vriendin Tamara Schlenger is hij over het strand en de Pier gelopen. „Ik ga toch wel snel naar de auto hoor”, lacht hij.

Ook de komende dagen is het eerder herfst dan winter en blijft het zacht, volgens Weer.nl. Dankzij wederom een overwegend zuidwestenwind blijft het zacht met maxima tussen 8 en 11 graden. Wel valt er van tijd tot tijd neerslag en staat er soms flink wat wind.