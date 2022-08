Dertig gevangenen ontsnapt in Beiroet via een raam

Buitenland

Man (25) ontsnapt uit cel België: ’Toilet afgebroken en door gat in de muur gekropen’

Een 25-jarige man is in de nacht van maandag op dinsdag ontsnapt uit zijn cel in het Belgische Molenbeek. Mehmet A., een zware crimineel, brak het toilet af nadat hij gezien had dat achter de spoelbak een gat in de muur zat. „Een spectaculaire ontsnapping.”