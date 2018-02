Skileraar Jeroen de Graaf uit Zandvoort geeft uitleg over lawinegevaar Ⓒ STOFFELS, ANKO

Serfaus - Hij of zij is al sinds mensenheugenis dé autoriteit op de piste. De wens van de skileraar is wet in de sneeuw. Een leven vol seks, drugs en rock&roll tussen de Alpen. Of is het vooral hard werken?