’Burgerdoden bij luchtaanval coalitie Syrië’

Gevechtsvliegtuigen bestookten volgens het observatorium een nederzetting ten oosten van Deir ez-Zor. Meer dan de helft van de doden zouden vrouwen en kinderen zijn. Een woordvoerder van de coalitie zei dat ,,alle beschuldigingen'' serieus worden genomen.

IS bestuurde voorheen een groot 'kalifaat' in Irak en Syrië, maar daarvan is weinig meer over. De jihadisten hebben in Syrië nog steeds kleine gebieden in handen.

Het in Groot-Brittannië gevestigde observatorium baseert zich bij berichten over slachtoffers op lokale activisten.