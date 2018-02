Bewusteloze automobilist met warmtedrone uit ijskoude sloot gered

De politie trof hem later - dankzij de inzet van een drone met warmtecamera - bewusteloos aan in de ijskoude sloot. Dat was op 160 meter van de plaats van het ongeval op de A16. De onderkoelde man is naar het ziekenhuis gebraht. Hij is buiten levensgevaar.

Een agent zette de beelden van de zoektocht op zijn Twitterpagina.