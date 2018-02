Chaos op besneeuwde snelweg: 29 gewonden

Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Van een aantal van hen is de toestand kritiek. Nog eens 136 mensen waren betrokken bij het ongeluk. Zij bleven ongedeerd en werden in een noodvoorziening opgevangen.

De snelweg waar het ongeluk plaatsvond, is in beide richtingen gesloten. Hevige sneeuwval is waarschijnlijk de oorzaak van het ongeluk.