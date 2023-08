Hondje loopt 163 kilometer in één nacht om baasjes te vinden

De agenten konden het dier vangen, dat zichtbaar uitgeput was, nadat ze een oproep over een rondzwervende hond hadden gekregen. Door de chip te scannen ontdekte de politie dat de hond toebehoort aan een familie uit Bern. Haar baasjes waren op vakantie in Duitsland, maar Lucky was toch op zoek gegaan. Na een ellenlange tocht belandde ze alleen in de buurt van Genève.

Lucky legde een afstand af die met de auto circa tweeënhalf uur zou duren. Volgens dierenartsen is dit te verklaren door het volhardende karakter van het hondenras.