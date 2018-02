’Hufter’ rijdt tot twee keer toe in op verkeersregelaar

„Een verkeersregelaar werd vanavond bijna uit zijn schoenen gereden door een verkeershufter die de aanwijzingen, verkeersborden, regels en stoptekens allemaal negeerde en toch naar de brug reed. Toen de brokkenpiloot daar werd teruggestuurd moest de verkeersregelaar nogmaals achter de vangrail springen om zijn benen te behouden”, schrijft de politie.

De brug tussen de Hoeksche Waard en Noord-Brabant was dit weekend afgesloten wegens werkzaamheden aan de brugdelen. Ondanks meerdere waarschuwingsborden op de weg naar Numansdorp toe zette Rijkswaterstaat verkeersregelaars in.

Idioot rijgedrag

„Later op de avond kregen we een melding dat hetzelfde kenteken was gezien met idioot rijgedrag elders in Numansdorp. Ook hierbij leverde een zoektocht helaas niets op. Wij hebben bij de uitgangen van de Hoeksche Waard gepost, maar het voertuig kwam niet meer langs.”

Inmiddels is het voertuig - in Hekelingen - al wél aangetroffen. „Met vele openstaande boetes en softdrugs in de auto. De zaak is daar in onderzoek.” Wel is de politie duidelijk: „Hij komt echt wel aan de beurt.”