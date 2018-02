Winters weer zorgt voor overlast in Europa

In Polen zijn sinds vrijdag acht mensen doodgevroren door de vrieskou, melden de Poolse autoriteiten. In het weekend daalden de temperaturen in grote delen van Polen tot - 20 graden Celsius. In totaal zijn er in het land 48 mensen door de kou overleden sinds afgelopen november.

Overlast op Griekse wegen

In het noorden van Griekenland zorgt de sneeuwval voor overlast op wegen. Volgens de Griekse staatsradio zijn veel wegen daar alleen met sneeuwkettingen bereikbaar. Op zondagavond werden talrijke vluchten naar het Griekse Thessaloniki geannuleerd. Dat terwijl er in het zuiden van het land lenteachtige temperaturen worden gemeten.

In het noorden van Griekenland zorgt de sneeuwval voor overlast. Ⓒ EPA

Zware sneeuwval in Rome

Ook Italië kampt met winterweer. Het dagelijkse leven in Rome is lamgelegd door een sneeuwlaag van 5 tot 10 centimeter, die viel in de nacht van zondag op maandag. De scholen zijn dicht waardoor alle kinderen sneeuwvrij hebben en ook het Colosseum is gesloten vanwege de sneeuw. Het openbaar vervoer en vliegveld Fiumicino ondervinden ernstige hinder van het winterweer.

Het bestuur van de stad heeft alle inwoners opgeroepen binnen te blijven. Militairen zijn ingezet om de straten sneeuwvrij te maken. Of de scholen en het Colosseum morgen ook dichtblijven, is nog niet bekend.

Ook Italië kampt met winterweer. In Rome is de zwaarste sneeuwval in zes jaar gemeten. Ⓒ EPA

Ondertussen vermaken toeristen en inwoners van Rome zich wel met de sneeuw. Het is een unieke kans om op de foto te gaan met besneeuwde historische gebouwen in Rome of om met de sneeuw te spelen. De Nederlandse journalist Mustafa Marghadi plaatste een video op Twitter waarin priesters op het Sint-Pietersplein een sneeuwballengevecht houden.

Delen van Duitsland en Frankrijk hebben ook te maken met ijzige temperaturen en sneeuwval, melden lokale media. Daar zorgt het weer voor zover bekend niet voor hevige overlast.

In het Verenigd Koninkrijk bereiden de autoriteiten zich voor op het winterse weer. Daar zijn volgens lokale media weerwaarschuwingen afgegeven voor grote delen van het land en staat het leger paraat om te helpen bij noodsituaties.