Corbyn wil douane-unie met Europese Unie

Premier Theresa May probeert tot een akkoord te komen met de EU over de brexit, maar een klein deel van haar achterban blijft liever in de unie. Labourleider Corbyn hoopt de onrust binnen de conservatieve partij te gebruiken om de positie van May te verzwakken.

May wil pertinent geen douane-unie met de EU vormen, omdat het zou voorkomen dat Groot-Brittannië nieuwe handelsakkoorden kan sluiten met snelgroeiende economieën als China en India.