Tutu en panty van 29-jarige vrouw smelten weg door vuurwerk bij carnaval, politie zoekt getuigen

Rond kwart over drie stond de vrouw ter hoogte van café de Vulling toen het misging. Ze zag vanaf de grond iets wat leek op vuurwerk omhoog komen, wat daarna ontplofte met een harde knal. Haar carnavalspanty en tutu van synthetisch materiaal smolten weg en de vrouw voelde direct enorm veel pijn.

Later in het ziekenhuis bleek ze eerste, tweede en derdegraads brandwonden te hebben aan haar dijbeen en schaamstreek. De vrouw heeft nog steeds erg veel pijn, ze slaapt slect en heeft last van herbelevingen