LIVE - Vrouw voor rechter om huiselijk geweld

Onze verslaggever Sebastian Schramm doet vanuit de rechtbank verslag van deze zaak. Volg hieronder zijn tweets.

Dat zou gebeurd zijn door de man onder meer met een natte lap in zijn gezicht te slaan. Ook zou de Alblasserwaardse vrouw haar partner met een boek en een zogeheten piekenpijp (een buis om muntstukken in te sparen) hebben afgeranseld en hem aan zijn haren hebben getrokken.

De mishandelingen zouden in 2012 zijn gestart en pas eind vorig jaar zijn gestopt. De vrouw staat vanmiddag terecht voor de politierechter in Dordrecht. De politierechter kan maximaal een jaar celstraf opleggen. Als de rechter van mening is dat de opmerkelijke huiselijk geweldzaak te ingewikkeld is kan de zaak alsnog naar de meervoudige kamer worden verwezen.