Turkije stuurt speciale eenheden naar Afrin

Turkije zegt dat het staakt-het-vuren van de Verenigde Naties (VN) niet over zijn aanval op de YPG in Afrin gaat, maar alleen over Oost-Ghouta. De VN hebben zaterdag na de stemming duidelijk laten weten dat het over heel Syrië gaat, maar dat terroristische groeperingen zijn uitgesloten. Turkije ziet de YPG als een terroristische organisatie.

De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan in een telefoongesprek laten weten dat de wapenstilstand wel degelijk voor heel Syrië geldt. Ook heeft hij gezegd dat Frankrijk de mensenrechtensituatie in het land in de gaten blijft houden, ook in Afrin.