Advies na ellenlange formatie: voer strengere deadlines in

Die formatie vloog al snel gierend uit de bocht nadat verkenner Kajsa Ollongren werd gefotografeerd met de inmiddels beruchte ’functie elders’-notitie, over de positie van toenmalig CDA’er Pieter Omtzigt. Dat leverde zoveel discussie en wantrouwen op, vooral richting VVD-leider Mark Rutte, dat de formatie flink vertraging opliep. Uiteindelijk stond er pas ruim negen maanden later een kabinet op het bordes.

Dat kan sneller, oordeelt een commissie van deskundigen die de formatie heeft geëvalueerd. Een van de opvallendste aanbevelingen is het invoeren van deadlines in de formatie. Die moeten worden meegegeven aan informateurs om ’eindeloze informatiefases’ te voorkomen. Vooral informateur Mariëtte Hamer viel daarmee op: ze was ruim honderd dagen informateur en voerde in die tijd tientallen gesprekken met politici, maar ook belangengroepen en bedrijven. Aan het einde was de formatie geen steek verder.

„Het geeft de Kamer meer controle over het proces en creëert meer duidelijkheid over de voortgang. Zo wordt tevens de spanning op het proces gehouden en blijft de urgentie behouden”, zegt commissievoorzitter Carla van Baalen over de door haar geadviseerde deadlines.

Het publiceren van alle gespreksverslagen nadat de ’functie elders’-bom ontplofte, verdient wat de onderzoekers betreft ook geen herhaling. „Openbaarheid is niet behulpzaam tijdens de formatie”, zegt Van Baalen. „Verantwoording vindt plaats na afloop van een formatiefase tijdens een Kamerdebat.”

De commissie oppert ook om in het vervolg maar één verkenner aan te wijzen, in plaats van de twee die nu uit de bus rolden op instigatie van verkiezingswinnaars VVD en D66: Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD). Bij hun rol worden ook vraagtekens gezet, zegt Van Baalen: „Ze leken meer te doen dan de bedoeling. Gedroegen ze zich niet als informateurs die aan het onderhandelen waren?”

Kamervoorzitter Vera Bergkamp stond bij de presentatie van het verslag nog even stil bij de storm die tijdens de formatie ontstond rond Omtzigt, die ook aanwezig was in de zaal: „De heer Omtzigt heeft dingen meegemaakt tijdens de formatie, die geen Kamerlid zou moeten meemaken.”